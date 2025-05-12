«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учёта тепла

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание, что на сегодняшний день 1055 объектов региона, в том числе 802 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. Данные этих счётчиков не могут быть использованы для корректного расчёта потреблённых энергоресурсов.

Причины сложившейся ситуации самые разные – от отсутствия поверки прибора учёта до его технической неисправности. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчётам показания счётчиков, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

Энергетики отмечают, что некоторые обслуживающие организации региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учёта тепла. Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку таким организациям АО «ЭнергосбыТ Плюс» выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:

- тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям);

- утверждённого норматива потребления (МКД). Расчёт по нормативу происходит независимо от температуры наружного воздуха, поэтому не позволяет экономить в период теплых температур.

«Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчёта начислений, – это первый и самый важный шаг к экономии», – уверен технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчёта за тепло по показаниям счётчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.