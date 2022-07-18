«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости передать показания приборов учета ГВС

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов – физических лиц данные приборов учета горячего водоснабжения. Срок приема – до 25 июля. Своевременная передача этой информации позволит при формировании квитанций отразить актуальные начисления.

Чтобы сделать это оперативно и быстро, жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут направить их следующим образом:

- через Личный кабинет (требуется регистрация);

- через вкладку «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере).

Кроме того, можно использовать для передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения автоматизированную телефонную систему:

- 8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

- 8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

- 8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

- 8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани).

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».