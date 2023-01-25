«ЭнергосбыТ Плюс» наградит клиентов за подписку на электронную квитанцию

Я нашел ошибку
Главные новости:
Французский производитель электрооборудования (от удлинителей до зарядок для электромобилей) Legrand уйдет из России
В ведомстве пообещали продолжить работу в этом направлении.
Минпросвещения РФ вернет в школьную литературную программу некоторых советских классиков
Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров.
Минэкономразвития: в России замедлилась годовая инфляция
Своим восприятием мира делятся члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.
«ФотоГрани»: в Историческом парке Самары открывается новая выставка авторских работ
Жители Самары гордятся тем, что Владимир Семенович дважды бывал в нашем городе — весной и осенью 1967 года.
85 лет назад родился Владимир Высоцкий
Большинство атак происходит с целью нанести репутационный или экономический ущерб как бизнесу, так и стране в целом.
В 2022 году хакеры украли персональных данных россиян в 40 раз больше, чем в 2021 году
Ее усыпили снотворным, тигрица уже находится в вольере.
В Рязанской области поймали сбежавшую из частного дома тигрицу
"Для раннего  выявления  онкологических  заболеваний в поликлиниках организовано проведение скрининговых исследований".
Самарский врач: своевременно выявленное онкологическое заболевание излечимо в 90% случаев
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.96
0.21
EUR 74.96
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» наградит клиентов за подписку на электронную квитанцию

25 января 2023 20:14
175
В феврале 2023 года 50 клиентов получат призовое зачисление в размере 1000 рублей на свой лицевой счет для оплаты энергоресурсов.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «В Новый год – без долгов и с подарками!» среди тех участников, которые выполнили дополнительное условие – оформили электронную квитанцию. В феврале 2023 года 50 клиентов получат призовое зачисление в размере 1000 рублей на свой лицевой счет для оплаты энергоресурсов.

Напомним, в конце 2022 года в Самарской области прошла традиционная предновогодняя акция для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Для участия им необходимо было до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также убедиться в отсутствии задолженности за указанные энергоресурсы. Дополнительным условием акции стала подписка на электронную квитанцию.

В общей сложности в акции приняли участие свыше 125 тысяч клиентов – физических лиц из Самарской области. Из их числа определили 500 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, которые выполнили главное условие, и еще 50 победителей по итогам дополнительного розыгрыша.

Те участники акции, у кого в период с 1 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года истекает срок поверки индивидуального счетчика, могут получить подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС.

Лицевые счета победителей дополнительного розыгрыша акции «В Новый год – без долгов и с подарками!» 2022 года за подписку на электронную квитанцию:

Самара

30322383329; 30328961505; 30356345053; 30324378401; 30192043451; 30111960578; 30321618780; 30321160834; 30352812988; 7454604100; 225704100; 2486261413; 6481104100; 9346593100; 9633793100; 6906904100; 4861993100;

Тольятти

30139992557; 30139960131; 30131081943; 30138942721; 30131835940; 30131869388; 30130885984; 30269092733; 30268732221; 30265301939; 30269412821; 30268437501; 30260244319; 30260283427;

Новокуйбышевск

30120800831; 30121800084; 30121903068; 30128000123; 30128003218; 30128903246; 30129003199; 30129102918; 30129803263;

Сызрань

30301105931; 30301219681; 30300818571; 30305709342; 30308305036; 30308915631; 30304911835; 30304600250; 30300913351; 30304601767.

За новостями энергокомпании следите на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В мероприятии участвовали около 200 учащихся теплоэнергетического факультета СамГТУ и работников энергокомпании.
25 января 2023, 20:41
Сотрудники «Т Плюс» приняли участие в квесте ко Дню студента
В мероприятии участвовали около 200 учащихся теплоэнергетического факультета СамГТУ и работников энергокомпании. ЖКХ
171
Новый комплекс включает в себя цифровые модели котельного и турбинного оборудования крупнейшего теплоисточника областной столицы – Самарской ТЭЦ.
24 января 2023, 21:54
Сотрудники Самарской ТЭЦ приступили к тренировкам на новом тренажере
Новый комплекс включает в себя цифровые модели котельного и турбинного оборудования крупнейшего теплоисточника областной столицы – Самарской ТЭЦ. ЖКХ
474
Передавать данные приборов учета ГВС необходимо до 25 числа каждого месяца.
24 января 2023, 16:02
Около 30% клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» предпочитают дистанционные каналы передачи показаний приборов учета ГВС
Передавать данные приборов учета ГВС необходимо до 25 числа каждого месяца. ЖКХ
502

В центре внимания
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
278
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
275
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
425
Дмитрий Азаров поручил разобраться, почему в ряде образовательных учреждений региона не был соблюден температурный режим.
23 января 2023  18:14
«Каждая бюджетная копейка должна быть освоена эффективно»: Дмитрий Азаров обсудил с министрами реализацию нацпроектов в регионе
3419
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
23 января 2023  12:54
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
686
Весь список