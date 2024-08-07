Энергетики «Т Плюс» завершили монтаж теплосети по ул. Ново-Вокзальная

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Специалисты «Т Плюс» завершили замену теплосети по ул. Ново-Вокзальной в Самаре. В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения по ул. Ново-Вокзальной, между ул. Фадеева и Московским шоссе.

Замена теплосети на данном участке – необходимая мера для повышения качества и надежности теплоснабжения жителей Промышленного района.

Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям города за причиненные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам по подготовке областного центра к зиме!