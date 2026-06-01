Энергетики «Т Плюс» проведут очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей от Самарской ТЭЦ

С 6 по 19 июня специалисты «Т Плюс» проведут обязательные гидравлические испытания третьей тепломагистрали Самарской ТЭЦ. На время проведения диагностики будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в границах улиц: Ташкентская, Алма-Атинская, Московское шоссе, Георгия Димитрова, проспект Кирова, Губанова, Солнечная, Ново-Вокзальная, Силовая.

Опрессовка тепловых сетей проводится ежегодно после завершения отопительного сезона. Трубопроводы проверяют повышенным давлением холодной воды. Это помогает выявить слабые участки теплосетей и провести их замену, чтобы повысить надёжность теплоснабжения в следующий отопительный сезон.

«Т Плюс» призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности:

- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;

- не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

- напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.