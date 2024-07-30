Я нашел ошибку
Главные новости:
Результатом работы стали планы дальнейших действий, направленные на реализацию стратегических целей развития сети современных кампусов.
Региональная команда предложила свои решения по наполнению инфраструктуры студенческого кампуса
В этой связи с 6:00 пятницы, 2 августа, по 6:00 пятницы, 9 августа, будет ограничено автомобильное движение по ул. Некрасовской, между ул. Молодогвардейской и ул. Чапаевской.
Специалисты «Т Плюс» отремонтируют участок теплосети на ул. Некрасовской в Самаре
Охранной зоной называется территория в 3 метра с обеих сторон от проложенной теплотрассы.
Энергетики «Т Плюс» выявили 62 объекта, нарушающих охранные зоны теплосетей в Новокуйбышевске
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и днем 31 июля в Самарской области ожидается гроза, ливень, усиление ветра, возможен град
Сегодня сервисом «Этикетка» пользуются более 600 компаний, работающих в таких сферах, как доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и др.
50 млн вызовов с «Этикеткой» совершили компании-клиенты билайн бизнес
Наибольший объем средств за счет поручительств привлекли предприятия МСП сферы торговли, обрабатывающих производств, строительства, транспортировки и хранения, информации и связи, научно-технической деятельности, сельского хозяйства, а также гостиницы и о
Более 4 миллиардов рублей привлек бизнес Самарской области за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП
В Самаре ночью +16, +18° С, днем +23, +25°С.
31 июля в Самарской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, до +25°С
Победители получат гранты до 100 млн рублей на разработку технических регламентов для выпуска новой продукции.
Технопарк «Жигулевская долина»: гранты на поддержку химической отрасли
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.56
1
EUR 94.14
0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Энергетики «Т Плюс» выявили 62 объекта, нарушающих охранные зоны теплосетей в Новокуйбышевске

30 июля 2024 16:12
83
Охранной зоной называется территория в 3 метра с обеих сторон от проложенной теплотрассы.

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей (ПАО «Т Плюс») выявили 62 объекта, расположенных в охранных зонах тепловых сетей с нарушением законодательства. Данные незаконные постройки создают опасность для жизни и здоровья жителей города.

Напомним, что охранной зоной называется территория в 3 метра с обеих сторон от проложенной теплотрассы. В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей здесь не допускается строительство сооружений, размещение детских площадок, проездов и автостоянок. В случае возникновения дефектов на коммуникациях возникает опасность для жизни персонала и посетителей данных объектов.

Энергетики отмечают, что в числе нарушителей законодательства объекты самой разной направленности. Это и торговые точки (ул. Гагарина,2а, ул.Кадомцева,8, Гагарина,26), и автомобильные парковки (ул. Дзержинского 37, пр.Победы 34а), и металлические гаражи (ул. Свердлова 5а, 9а), и даже детские и спортивные площадки (ул. Бочарикова 8, 10, Дзержинского 27а, 43а).

«Мы информируем городскую администрацию обо всех фактах нарушения норм эксплуатации тепловых сетей. В свою очередь, собственников объектов уведомляем о необходимости самостоятельно устранить нарушения в ближайшее время, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизни людей», - рассказал технический директор - главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этой связи с 6:00 пятницы, 2 августа, по 6:00 пятницы, 9 августа, будет ограничено автомобильное движение по ул. Некрасовской, между ул. Молодогвардейской и ул. Чапаевской.
30 июля 2024, 16:17
Специалисты «Т Плюс» отремонтируют участок теплосети на ул. Некрасовской в Самаре
В этой связи с 6:00 пятницы, 2 августа, по 6:00 пятницы, 9 августа, будет ограничено автомобильное движение по ул. Некрасовской, между ул. Молодогвардейской и ул.... ЖКХ
96
В связи с этим с 31 июля по 13 августа 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение.
29 июля 2024, 14:31
«Т Плюс» отремонтирует IV тепломагистраль Самарской ТЭЦ
В связи с этим с 31 июля по 13 августа 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение. ЖКХ
468
Вместе с этим энергетики временно ограничат автомобильное движение по двум полосам по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко.
26 июля 2024, 18:22
На ул. Антонова-Овсеенко в Самаре энергетики «Т Плюс» приступили к замене теплосети под трамвайными путями
Вместе с этим энергетики временно ограничат автомобильное движение по двум полосам по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко. ЖКХ
900

В центре внимания
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
30 июля 2024  10:42
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
198
Вячеслав Федорищев доложил Игорю Комарову о формировании программы развития Самарской области.
29 июля 2024  19:47
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты развития Самарской области
920
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
29 июля 2024  12:52
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
426
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
29 июля 2024  12:42
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
361
В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год
29 июля 2024  11:59
В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год
420
Весь список