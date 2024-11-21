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Энергетики «Т Плюс» встретились с жителями Октябрьского и Железнодорожного районов Самары

21 ноября 2024 12:22
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Энергетики «Т Плюс» встретились с жителями Октябрьского и Железнодорожного районов Самары

На объектах реконструкции теплосетевых коммуникаций «Т Плюс» в Октябрьском и Железнодорожном районах Самары прошло совместное выездное совещание. В нем приняли участие представители Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, районных администраций, Самарского филиала «Т Плюс», Народного фронта, подрядных организаций, старшие по домам, жители.

Участники мероприятия посетили объекты 3-го микрорайона в районе улиц Пензенской Дачной, а также побывали вблизи домов №31 и №33 на улице Ново-Садовой Мичуринских микрорайонов. Энергетики подробно рассказали о проведённых на участках работах и дали пояснения по порядку временной схемы благоустройства. На сегодняшний день все многоквартирные дома, расположенные на близлежащих территориях, обеспечены теплом и горячей водой в полном объёме.

В части благоустройства здесь активно выполняется обратная засыпка, а внешний вид территорий восстанавливается с учётом пожеланий жителей близлежащих домов. В планах теплоэнергетиков основную часть работ выполнить по постоянной схеме с восстановлением асфальтового покрытия. При этом окончательная сдача объектов благоустройства с оценкой качества будет осуществлена весной 2025 года.

«Минувшим летом энергокомпания выполнила масштабные перекладки тепловых сетей. Дополнительные объёмы работ, выявленные в ходе замены коммуникаций, привели к изменению плановых сроков. При этом неизменным приоритетом минувшей ремонтной кампании оставалось повышение надёжности теплоснабжения горожан», - отметил заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по капитальному строительству и реализации инвестиционных проектов Андрей Евграфов.

По итогу выезда были зафиксированы все недочёты в работе подрядных организаций. Все пожелания и предложения, высказанные участниками мероприятия, приняты во внимание специалистами «Т Плюс» и будут учтены при планировании и организации ремонтной кампании следующего года.

 

Теги: Т ПЛЮС

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