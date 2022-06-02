Энергетики «Т Плюс» рассказали юным самарцам об энергобезопасности в День защиты детей

98

Сотрудники «Т Плюс» организовали в парке им. Ю.А.Гагарина интерактивный праздник в честь Дня защиты детей. Энергетики напомнили юным самарцам и их родителям об обязательных правилах безопасности вблизи энергетических объектов и поделились советами по энергосбережению.

Все желающие вместе со сказочным персонажем Теплославом собирали панно из гигантских кубиков. В ходе игры участники узнавали, откуда берется тепло, как оно приходит в квартиры и как можно сэкономить энергоресурсы в домашних условиях. Собранные картинки знакомили горожан с правилами безопасности вблизи энергетических объектов – теплотрасс, подземных тепловых камер и мест ремонтных работ. В общей сложности интерактивную площадку «Т Плюс» посетили около 400 юных жителей Самары.

«Впереди у детей долгожданные летние каникулы. Знание обязательных правил энергобезопасности позволит школьникам запомнить этот период веселым, увлекательным и избежать неприятностей и травм», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Все гости интерактивной площадки «Т Плюс» получили памятные подарки от энергетиков – книжки-раскраски, магниты и значки с советами по безопасности тепла и рациональному использованию энергоресурсов.

Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Самаре