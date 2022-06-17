Энергетики «Т Плюс» провели квиз со студентами Самарского государственного технического университета

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Сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в интеллектуальной игре со студентами ключевого вуза региона. Встречу приурочили к завершению летней сессии. Она стала одним из проектов, которые совместно организуют региональные энергетики и учащиеся Самарского государственного технического университета.

Квиз состоял из семи туров. Участникам задавали вопросы как на общую эрудицию, так и об энергетике. Все команды продемонстрировали быстроту реакции, знания, чувство юмора.

«Т Плюс давно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ. Такие встречи – событие как для состоявшихся энергетиков, так и для тех, кто только определяется с будущим местом работы. Студенты ближе знакомятся с отраслью, узнают компанию с неформальной стороны», - отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» в г. Самара Ольга Воробьёва.

По итогам интеллектуального соревнования победителем стала команда «Т Плюс» – «Градусы». Второе место разделили команды студентов «Теплики» и сотрудники блока продаж Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» «Пластилин». На третьей строчке оказались две команды Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» – «Морозовцы» и «Теплые люди».