Энергетики «Т Плюс» приняли участие в выездном совещании в Ленинском районе Самары

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В Ленинском районе Самары состоялось выездное совещание по вопросам надёжности ресурсоснабжения, содержания внутриквартальных проездов и благоустройства прилегающей территории общеобразовательной школы № 148. В мероприятии приняли участие представители городского департамента образования, районной администрации, Самарского филиала «Т Плюс», Народного фронта, подрядных организаций.

Специалисты ведомств оценили параметры теплоснабжения учебного заведения. Благодаря комплексной замене квартальной муниципальной теплосети, выполненной «Т Плюс» в 2021 году, удалось улучшить качество отопления.

«За последние четыре года на сетях компании в этом районе было выявлено только одно повреждение. Причем дефект был зафиксирован тепловом вводе, который прежде был бесхозяйным. Энергетики оперативно заменили изношенный участок коммуникаций и рекомендовали администрации учебного заведения выполнить обязательные работы по герметизации внешней стены здания», — отметил технический директор — главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

В 2021 году в границах улиц Коммунистической, Дачной, Чернореченской и Клинической была выполнена замена одного километра квартальной теплосети. Работы проводились с применением современных технологий и материалов.