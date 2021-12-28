Энергетики «Т Плюс» приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний»

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Сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали благотворительную новогоднюю акцию «Елка желаний». Энергетики собрали новогодние подарки для 20 ребят из Самары и поселка Черновский.

Среди пожеланий, которые дети оставляли в письмах Деду Морозу, - наборы для творчества, всевозможные конструкторы, развивающие игры и электронные гаджеты. Например, Артем Серуканов из Самары попросил самокат для того, чтобы выучить трюки и выступать в цирке. Претворить его мечту в жизнь помогли самарские энергетики.

«Мы рады поддержать инициативу, которая исполняет мечты множества мальчишек и девчонок в канун такого волшебного праздника, как Новый год! Уверена, что наши подарки помогут этим ребятам развить свой творческий потенциал. Благодарю коллег за личный вклад и участие в этом добром проекте», - поделилась впечатлениями руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьева.

Благотворительную новогоднюю акцию «Елка желаний» проводит Самарская областная общественная организация поддержки семьи и детства «Вместе». Ее цель – оказать поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и многодетных семьях, а также для детей в трудной жизненной ситуации.

Фото: pixabay