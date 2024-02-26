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Энергетики «Т Плюс» передали детским библиотекам Сызрани книги с редкими сказками

26 февраля 2024 17:08
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«Теплые сказки» - социокультурный проект «Т Плюс», в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций.

Энергетики «Т Плюс» передали детским библиотекам Сызрани экземпляры уникального издания «Теплые сказки». Презентация проекта прошла в Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара.

В мероприятии приняли участие фольклорные коллективы города и ученики 1Б класса школы №14. Все собравшиеся смогли познакомиться со сказками, вошедшими в издание, увидеть выступления народных коллективов. Представители чувашского вокального ансамбля «Атал» (Волга) рассказали о традиционном женском костюме своего народа и исполнили несколько чувашских песен. Следом юные солистки Образцового фольклорного ансамбля «Реченька» Аня Сорокина и Алевтина Богданова спели русские народные песни.

«Уверена, что сказки, собранные в рамках проекта, будут интересны как детям, так и взрослым. Ряд историй публикуется впервые, позволяя читателям по-новому взглянуть на быт и традиции многонациональной страны», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, что «Теплые сказки» - социокультурный проект «Т Плюс», в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, отражающих мифы и быт народов страны, а с другой – представляющих читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru. Часть тиража книги уже передана энергетиками в библиотеки Самары, Новокуйбышевска и Тольятти.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Т ПЛЮС

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