Энергетики «Т Плюс» отремонтируют теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной

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С 24 апреля 2023 года специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» выводят в текущий ремонт тепловые сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК). В этой связи до 7 мая будет приостановлено горячее водоснабжение для организаций и предприятий, расположенных в границах улиц: пр.Кирова - ул.Ветлянская - ул.Кабельная - 22 Партсъезда - Заводское ш. - ул.Земеца - ул.Береговая.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность. В ходе опрессовки коммуникации будут тестироваться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.

Обращаем внимание, что жители города не испытают на себе каких-либо ограничений: в Нижней зоне БОК отсутствуют жилые дома с централизованным горячим водоснабжением.

Энергетики призывают жителей города соблюдать меры безопасности вблизи трубопроводов надземной прокладки и тепловых камер, а также напомнить детям и подросткам об опасности игры вблизи мест проведения ремонта коммуникаций.

Обо всех обнаруженных повреждениях или отсутствии крышки люка на теплокамере просьба сообщать на «горячую линию» специалистам оперативно-диспетчерских служб: ПТС (Самара) – (846) 953-79-04 или 279-79-79.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!