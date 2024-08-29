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Энергетики «ПТС» устраняют дефект теплосети по ул. Красноармейской

29 августа 2024 17:36
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В связи с этим продлено ограничение подачи горячего водоснабжения для клиентов в границах ул. Куйбышева и ул. А.Толстого.

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к устранению дефекта на теплосети по ул. Красноармейской в Самаре. В связи с этим продлено ограничение подачи горячего водоснабжения для клиентов в границах ул. Куйбышева и ул. А.Толстого.

Данное повреждение было выявлено в ходе регулировки режимов тепловой сети после текущего ремонта коммуникаций от Самарской ГРЭС. К работам привлечены 7 работников восстановительной бригады и 2 единицы техники.

Энергетикам предстоит заменить порядка 30 метров коммуникаций под ул. Красноармейской. В этой связи на период работ временно приостановлено автомобильное движение от ул. Куйбышева в сторону ул. Максима Горького.

«На данный момент на объекте ведутся земляные работы. Для того, чтобы сократить сроки устранения повреждения и как можно быстрее обеспечить горожан горячей водой, планируется вести ремонтные работы в круглосуточном режиме», - отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Руководство «ПТС» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства!

Теги: Самара Т ПЛЮС

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