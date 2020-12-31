Энергетики переходят на работу в режиме повышенной готовности на период новогодних праздников

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С 1 по 10 января 2021 года филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» будет работать в режиме повышенной готовности для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей региона.

В рамках режима повышенной готовности на генерирующих объектах и сетевой инфраструктуре будет осуществляться усиленный контроль состояния работы технологического оборудования. В частности, на объектах филиала «Самарский» проведены все необходимые проверки, завершены плановые ремонты. Для обеспечения бесперебойного тепло- и электроснабжения на электростанциях сформирован аварийный запас топлива. Особое внимание было уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.

В филиале «Самарский» «Т Плюс» будут дополнительно дежурить более 200 работников аварийно-ремонтных бригад, готовых к устранению любых неисправностей в кратчайшие сроки.

В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: АО «ПТС» - 279-65-00 или в интернет-приемную teplo.energy, ТУТС г.Тольятти – 719-252 и 283-322, ТУТС г.Новокуйбышевска - 6-27-60, ТУТС г.Сызрани – 929-251.