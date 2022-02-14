Елена Лапушкина проверила, как ведётся уборка снега в ночную смену 

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Вечерний объезд глава города начала с Самарского района. Работу по уборке снега здесь проводит ООО «Экомед». В ночную смену подрядчик задействует 30 ед.техники и 20 уборщиков.

Елена Лапушкина отметила проблемные моменты на улицах Ленинградской, Некрасовской, Чапаевской, Молодогвардейской, Ленинской, Ст.Разина, Вилоновской и Чапаевской.

Главная проблема при уборке снега, по словам подрядчика, - это оставленные машины.

«Обратите на это внимание ГИБДД. Также нужно заранее предупреждать жителей о работах», - отметила Елена Лапушкина.

На улицах Клинической, Партизанской, Гагарина, Аэродромной глава Самары также дала подрядчиках ряд поручений.

«Серьезный разговор состоялся с рядом руководителей, - подвела итоги объезда глава Самары. - Транспорт идёт, остановки, что мы увидели - расчищены. Остаётся часть заужений, нужно заниматься вывозкой снега. Мы договорились о выделении дополнительной техники. Работа продолжается».

Фото: администрация Самары