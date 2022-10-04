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Электронные квитанции за сентябрь уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»

4 октября 2022 13:15
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Электронные квитанции за сентябрь уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»

Квитанции за тепло за сентябрь 2022 года уже доступны клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Ознакомиться с начислением за предоставленную услугу за предыдущий месяц можно в личном кабинете. Этой опцией уже пользуются свыше 15 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Оперативно получить платежный документ и оплатить тепло, не отрываясь от своих дел, возможно после подписки на электронную квитанцию в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/email/. Достаточно поставить галочку в соответствующем поле. Квитанция каждый месяц будет доступна в личном кабинете. Квартплата24 и ЕРЦ также предусмотрели данную функция функцию для своих клиентов на официальных сайтах.

«Благодаря дистанционным каналам можно оперативно получить всю необходимую информацию, включая платежные документы. Кроме того, всегда доступна вся история произведенных начислений и платежей. Взаимодействие через онлайн сервисы, включая личный кабинет, требуется большим спросом у наших клиентов и получает доверие старшего поколения», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Напомним, что оплатить счета за сентябрь необходимо не позднее 10 октября.

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