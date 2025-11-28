Движение транспорта в Самаре временно ограничат на участке улицы Дачной

В Самаре на улице Дачной выполнят устройство ливневой канализации открытым способом. В связи с этим с 05:00 1 декабря до 23:59 10 декабря будет ограничено движение на участке протяженностью около 100 метров от улицы Чернореченской в сторону улицы Коммунистической.



С временной схемой организации движения транспорта можно ознакомиться в карточке. Обращаем внимание, что по указанному участку движение общественного транспорта не осуществляется.



Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за доставленные неудобства.