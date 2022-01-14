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Дорожные службы Самарской в выходные дни будут работать в усиленном режиме

14 января 2022 16:22
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В ночь на 15 января, на региональные дороги выйдут 266 единиц спецтехники: комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, погрузчиков, тракторов.

В Самарской области действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют сильный снег, местами метель при видимости 500-1000 м. Усилится юго-восточный ветер, а днем северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

Работы по очистке проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, вывоз снега и обработка противогололёдными материалами производятся в круглосуточном режиме. 

Для дальнейшего обеспечения безопасности участников дорожного движения в период снегопада, в ночь на 15 января, на региональные дороги планируется привлечь 266 единиц специализированной техники: комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, погрузчиков, тракторов.

В Самаре, на основных городских магистралях: Московском шоссе, мостовом переходе Кировском, Ново-Садовой, Демократической, Волжском и Красноглинском шоссе будет задействовано 209 единиц спецтехники. 

При ухудшении погодных условий будут выведены дополнительные единицы техники.

На территории области повышенное внимание уделяется автомобильным дорогам с высокой интенсивностью движения и потенциально опасным снегозаносимым участкам.

Обращаемся к водителям автотранспортных средств - без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, ограничить поездки на личном транспорте, быть предельно внимательными и осторожными на дороге. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться по телефонам экстренных служб.

 

Фото:   pixabay

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