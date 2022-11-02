Должников за воду в Самаре проверят на злоупотребление полномочиями

202

Когда не платит один абонент, долг исчисляется тысячами рублей. Когда не платит целая управляющая компания, счёт идёт на миллионы.

В Самаре работает 1056 исполнителей коммунальных услуг: УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК. К сожалению, не все они понимают степень ответственности перед жителями и ресурсоснабжающими организациями. Абоненты в большинстве своём исправно оплачивают квитанции за услуги ЖКХ, часто не подозревая, что их УК или ТСЖ недобросовестно относятся к своей работе. К ноябрю долг таких компаний превысил 445 миллионов рублей.

У трёх больших организаций-должников (ТСН «Город Мира», ТСЖ «Кирова 309», ТСЖ «Волгина, 121») сотрудники «РКС-Самара» запросили причины задержки оплаты. И если они окажутся необоснованными, ресурсоснабжающая организация обратится в правоохранительные и надзорные органы для проведения проверки и возбуждения уголовных дел по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Самоуправство». В отношении ТСН «Город Мира» с долгом в 4,3 миллиона рублей проверка уже началась.

Благодаря постоянной и настойчивой работе «РКС-Самара» с дебиторской задолженностью, списки добросовестных исполнителей коммунальных услуг в этом году пополнили: ООО «Визит-М», ООО «УК «АМОНД-ЖилКомСервис», ООО «Управляющая компания «Квартал - НД», ООО «ЖЭУ-66», ООО «Образцовое содержание жилья», ЖК «ФАВОРИТ», АО «ПЖРТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА». На предприятии всегда с благодарностью отзываются о тех, кто понимает важность своевременной оплаты водоснабжения и водоотведения, так как от этого зависит надёжность и бесперебойность всей системы.