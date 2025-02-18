Долг управляющей компании из Новокуйбышевска перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысил 150 млн рублей

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание на ухудшение платёжной дисциплины управляющая компания «ЖУК» в Новокуйбышевске. Начиная с ноября прошлого года крупнейшая организация города, обслуживающая более 260 многоквартирных жилых домов, накопила задолженность за полученную тепловую энергию свыше 150 млн рублей.

Энергетики напоминают, что данные финансовые средства необходимы для обслуживания оборудования, закупки топлива и расходных материалов, а также оплаты работ персонала и подрядных организаций. Поэтому «ЭнергосбыТ Плюс» использует все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе, взыскание через суд, инициирование процедур банкротства, привлечение к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию.

На данный момент вся задолженность УК «ЖУК» перед энергетиками рассматривается в арбитражном суде Самарской области.

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