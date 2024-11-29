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До 31 декабря клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в новогодней акции

29 ноября 2024 17:05
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Всем участникам акции «В Новый год – без долгов!» будут списаны пени, за исключением взыскиваемых по решению суда.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что до 31 декабря 2024 года у жителей региона есть возможность списать имеющиеся пени и получить кешбэк 1000 рублей. Для этого достаточно принять участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов!»

Напомним, что в числе обязательных условий – отсутствие задолженности за энергоресурсы; оплата ноябрьского начисления за отопление и горячее водоснабжение (плюс холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти); внесение рекомендуемого платежа за декабрь.

Всем участникам акции «В Новый год – без долгов!» будут списаны пени, за исключением взыскиваемых по решению суда. Кроме того, победители праздничного розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

 

фото:   пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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