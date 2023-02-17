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До 25 февраля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС от своих клиентов

17 февраля 2023 18:32
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От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции.

Клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» открыты каналы передачи показаний приборов учета горячего водоснабжения. От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции.

Для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани из числа клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» доступны следующие онлайн-сервисы для передачи:

- через Личный кабинет клиента на сайте https://samara.esplus.ru (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и https://lk.kvp24.ru/login (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

- в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и «Квартплата 24» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

- через вкладку «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на официальном сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере - для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т плюс»;

- по телефонам в городах присутствия:

8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Ознакомиться с действующими онлайн-сервисами энергокомпании можно на официальном сайте.

 

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