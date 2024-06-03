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Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за май

3 июня 2024 13:33
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Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за май

С первого числа каждого месяца клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепла и горячей воды за предыдущий период в личном кабинете.

С его помощью можно также передать показания приборов учета, оставить обращение в компанию и подписаться на получение электронной квитанции. На данный момент этим сервисом пользуется каждый второй клиент энергокомпании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

«Личный кабинет предназначен для управления лицевым счетом онлайн и доступен с любого мобильного устройства. Таким образом, мы предоставляем своим клиентам возможность оперативно узнавать и своевременно оплачивать услуги теплоэнергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробнее о возможностях Личного кабинета и других онлайн-сервисов компании можно узнать на официальном сайте https://samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/

 

Теги: Т ПЛЮС

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