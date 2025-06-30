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Депутаты Госдумы предложили изменить порядок оплаты за услуги ЖКХ

30 июня 2025 11:41
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Депутаты Госдумы предложили изменить порядок оплаты за услуги ЖКХ

В Госдуму собираются внести законопроект, согласно которому правила расчета оплаты за услуги ЖКХ, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД), предлагается изменить. Документ предполагает переход от расчета по нормативам к оплате по фактическому потреблению ресурсов, фиксируемому общедомовыми приборами учета (ОДПУ), начиная с каждого расчетного месяца, пишет РИА Новости.

Как уточняет агентство, авторами инициативы стали члены думского комитета по строительству и ЖКХ. Они предлагают пересмотреть положения части 9.2 статьи 156 ЖК РФ.

"Иными словами, стоимость коммунального ресурса, потребляемого в целях содержания общего имущества, вне зависимости от наличия волеизъявления собственников помещений в МКД, при наличии ОДПУ должна определяться исключительно на основании показаний ОДПУ по итогам расчетного периода", – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время собственники платят за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по нормативам, а перерасчет по фактическим показаниям приборов учета проводится лишь в конце года. Это создает кассовые разрывы для управляющих организаций, которые вынуждены платить ресурсоснабжающим организациям за реальный объем потребления, но не могут взыскать эти суммы с собственников до перерасчета. Данная ситуация приводит к недофинансированию ремонта и ухудшению условий проживания.

Помимо этого, поправки в закон предусматривают переходный период для адаптации к новым правилам, пишет Смотрим.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев дал некоторые разъяснения в комментарии агентству. По его словам, принятие этих поправок для собственников будет означать, что платить нужно будет только за тот объем ресурсов, которые они реально израсходовали на содержание общего имущества в доме. Согласно его заявлению, в ежемесячной квитанции будет отражено истинное потребление дома, как это уже привычно для индивидуальных счетчиков, без неожиданностей в конце года. Он также считает, что у жильцов появится "мотивация к экономии".

Ранее также сообщалось, что с 1 июля в России вырастут тарифы на коммунальные услуги.

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