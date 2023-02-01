Число пользователей личного кабинета «ЭнергосбыТ Плюс» увеличилось в 1,5 раза

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В 2022 году число пользователей личного кабинета Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» увеличилось на 46% и составляет свыше 100 тысяч человек. С его помощью клиенты могут передавать показания приборов учета, отслеживать и оплачивать начисления, обращаться в службу поддержки, получать электронные квитанции и скачать их архив за предыдущие 3 года.

«Клиентам энергокомпании доступно множество онлайн-сервисов, которые максимально упрощают взаимодействие граждан с поставщиком ресурсов. Многие вопросы можно решить быстро и удобно, не выходя из дома», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Зарегистрироваться в личном кабинете клиента и ознакомиться со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте. Также можно установить приложение «Мобильный личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс» на свой смартфон с помощью Google Play или AppStore, прямые ссылки для скачивания вы найдете на сайте в специальном разделе.

Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за январь необходимо не позднее 10 февраля.