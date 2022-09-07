Больше 300 тысяч абонентов «РКС-Самара» пользуются приборами учёта для точной оплаты услуг

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Больше половины всех зарегистрированных клиентов компании пользуются приборами учёта водоснабжения. На сегодня счётчики установили больше 300 тысяч абонентов «РКС-Самара». Это удобно и выгодно для жителей, ведь нужно платить только за ту воду, которую потребили.

Данные об объёме полученной воды нужно подавать в «РКС-Самара» раз в месяц. Это можно сделать несколькими способами. Самый быстрый и популярный - передача показаний через сайт без регистрации, им пользуется 41% жителей.

Наиболее удобные способы подачи показаний приборов учёта:

- через сайт samcomsys.ru без регистрации или Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через мобильное приложение АО «Почта Банк» или через сайт с 7 по 20 число каждого месяца;

- при оплате услуг через «Сбербанк онлайн» с 7 по 20 число каждого месяца;

- при оплате в отделениях Почты России с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди) с 7 по 23 число каждого месяца.

Отчётный период уже начался, не забудьте передать показания приборов учёта горячего и холодного водоснабжения.

Фото: «РКС-Самара»