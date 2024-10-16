Больше 1,5 тысяч проектов на подключение новых сетей водоснабжения и канализации подготовили специалисты «РКС- Самара».

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Чтобы подключить к холодной воде и водоотведению жилой дом, торговый или промышленный объект, нужно подготовить не только стройматериалы, но и проект будущих сетей водоснабжения и канализации. Инженеры «РКС-Самара» выполняют такие работы регулярно: выезжают на место, изучают документацию. С 2017 года специалисты составили 1646 проектов на подключение сетей водоснабжения и водоотведения и 800 схем узлов учёта.

В ресурсной компании рекомендуют начинать проектирование уже сейчас, чтобы к началу строительных работ, которые в основном проводятся летом, все документы были готовы, и подрядчики могли приступать к активным действиям.