Более 7 тысяч организаций региона используют дистанционный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

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С начала 2023 года больше 300 организаций и предприятий региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В целом сегодня почти 7,5 тысяч компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.



Главные преимущества электронного документооборота - это экономия времени на обработку информации, снижение затрат на бумагу и печать, бессрочное хранение, быстрый поиск по фильтрам, а также - безопасность, когда все вопросы можно решать дистанционно.



Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов.



«Дистанционные сервисы востребованы клиентами. Сейчас более 50% предприятий и организаций, находящихся на обслуживании компаниии, используют электронный документооборот», - рассказала руководитель биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», Ольга Хамитова.