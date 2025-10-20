Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году

164

В Самаре завершаются работы по обновлению контейнерных площадок. В этом году в городе предусмотрен капитальный ремонт 200 площадок и оборудование 132 новых локаций для сбора бытового мусора. Модульные контейнерные площадки закрытого типа установлены в том числе в границах основных экскурсионных маршрутов в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах.

«В этом году при поддержке Правительства Самарской области модернизировано более 300 контейнерных площадок. Это не столько требование эстетики, сколько необходимость, продиктованная их естественным износом. В историческом центре, где малогабаритные дворы старой застройки, обустроили контейнерные зоны вдоль улично-дорожной сети и постарались их вписать в окружающую архитектуру. Провели мониторинг более 1,7 тысяч контейнерных и бункерных площадок, сейчас совместно с районами составляем план работ на следующий год. Прежде всего, учитываем пожелания жителей и выявляем места, где есть потребность в новых площадках. Задача – создать современную, удобную и эффективную систему сбора отходов во всём городе», – сказал первый заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.

В настоящее время работы заканчиваются на единичных локациях – например, на улице Чапаевской вблизи перекрестка с улицей Венцека, где новые модули закрытого типа для сбора твердых коммунальных отходов смонтировали вдоль дороги.

«Новые контейнерные площадки закрытого типа прижились и довольно быстро показали свою эффективность. Они из металла, что хорошо с точки зрения пожарной безопасности, имеют крышу и отсек для складирования крупногабаритных отходов, а модули в историческом центре имеют дверцы. При необходимости устройства основания рабочие укладывают прослойку щебня, который выступает и в качестве дренажа», – отметила глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко.

На контейнерных площадках, включая обновленные, расставлено 3384 новых бака объемом 1,1 кубометра, закупленных в рамках областной субсидии. Дополнительными емкостями дооснащают локации, где контейнеры систематически переполняются: всего за весенне-летний сезон размещено более 570 дополнительных контейнеров. Кроме того, на 747 контейнерных площадках заменено 838 поврежденных баков.

Отметим, что ежедневный мониторинг состояния контейнерных площадок осуществляют сотрудники департамента городского хозяйства и экологии администрации города, а также – в процессе своей работы – региональный оператор АО «Экология».