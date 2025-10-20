Я нашел ошибку
Главные новости:
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году

20 октября 2025 15:11
164
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году

В Самаре завершаются работы по обновлению контейнерных площадок. В этом году в городе предусмотрен капитальный ремонт 200 площадок и оборудование 132 новых локаций для сбора бытового мусора. Модульные контейнерные площадки закрытого типа установлены в том числе в границах основных экскурсионных маршрутов в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах.

«В этом году при поддержке Правительства Самарской области модернизировано более 300 контейнерных площадок. Это не столько требование эстетики, сколько необходимость, продиктованная их естественным износом. В историческом центре, где малогабаритные дворы старой застройки, обустроили контейнерные зоны вдоль улично-дорожной сети и постарались их вписать в окружающую архитектуру. Провели мониторинг более 1,7 тысяч контейнерных и бункерных площадок, сейчас совместно с районами составляем план работ на следующий год. Прежде всего, учитываем пожелания жителей и выявляем места, где есть потребность в новых площадках. Задача – создать современную, удобную и эффективную систему сбора отходов во всём городе», – сказал первый заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.

В настоящее время работы заканчиваются на единичных локациях – например, на улице Чапаевской вблизи перекрестка с улицей Венцека, где новые модули закрытого типа для сбора твердых коммунальных отходов смонтировали вдоль дороги.

«Новые контейнерные площадки закрытого типа прижились и довольно быстро показали свою эффективность. Они из металла, что хорошо с точки зрения пожарной безопасности, имеют крышу и отсек для складирования крупногабаритных отходов, а модули в историческом центре имеют дверцы. При необходимости устройства основания рабочие укладывают прослойку щебня, который выступает и в качестве дренажа», – отметила глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко.

На контейнерных площадках, включая обновленные, расставлено 3384 новых бака объемом 1,1 кубометра, закупленных в рамках областной субсидии.  Дополнительными емкостями дооснащают локации, где контейнеры систематически переполняются: всего за весенне-летний сезон размещено более 570 дополнительных контейнеров. Кроме того, на 747 контейнерных площадках заменено 838 поврежденных баков.

Отметим, что ежедневный мониторинг состояния контейнерных площадок осуществляют сотрудники департамента городского хозяйства и экологии администрации города, а также – в процессе своей работы – региональный оператор АО «Экология».

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025, 14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Вакцинацию против гриппа проводят ежегодно, состав вакцин обновляется каждый год и соответствует циркулирующим штаммам гриппа. Здравоохранение
184
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025, 14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
Экипировку получат все участники волонтёрского корпуса. Общество
305
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025, 13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
Более 100 участников представляют продукцию локальных брендов.
Общество
499

В центре внимания
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
163
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
189
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
310
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
499
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
532
Весь список