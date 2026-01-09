Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующее подобное схождение трех планет состоится в сентябре 2028 года.
Парад из Меркурия, Венеры и Марса сформируется рядом с Солнцем в январе
Сегодня футболисты в Москве прошли углублённое медицинское обследование перед стартом зимних тренировочных сборов.
Завтра футболисты «Крыльев Советов» отправятся на первый тренировочный сбор
Ежедневно на расчистку выходит более 400 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих.
Более 30 тысяч тонн снега после снегопада вывезено в Самаре
Главам муниципальных образований, УК, ТСЖ, ТСН, ГЖИ, газораспределительным организациям Самарской области дан ряд поручений.
Виталий Шабалатов провел заседание оперштаба по газификации
Эта мера направлена на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.
Максимальная сумма льготных микрозаймов для бизнеса увеличена до 15 млн рублей
В Самаре ночью 10 января без существенных осадков, днем небольшой снег. 
10 января в регионе облачно, небольшой снег, до -8°С
Новые поступления направлены на развитие интереса к чтению, изучение истории и культуры России, а также формирование познавательной активности у детей и подростков.
В модельную библиотеку «Яблоко познания» Жигулёвска поступили новые уникальные книги
Около 300 любителей спорта и активного образа жизни выбрали сегодня провести время с пользой для здоровья и получить заряд бодрости.
На базе спортивной школы «Чайка» прошел День биатлона
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Более 30 тысяч тонн снега после снегопада вывезено в Самаре

191
Ежедневно на расчистку выходит более 400 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих.

Глава города Самары Иван Носков в рамках рабочего объезда проверил организацию снегоуборочной кампании после трехдневного снегопада. Совместно с первым заместителем Михаилом Малыхиным и главами районов он оценил качество расчистки дорог и тротуаров, а также во дворах и на общественных пространствах – в скверах, в парке Победы и парке им. Ю.А. Гагарина, на самарской набережной. 

«Благодаря слаженной работе коммунальных служб в целом город справился с последствиями первых январских снегопадов. Есть отдельные замечания по качеству расчистки тротуаров и работе управляющих компаний, но дороги, основные пешеходные зоны и общественные пространства были расчищены оперативно. Сейчас важнейшая задача — до следующего снегопада максимально вывезти снежные массы, расчистить прилотковую часть дорог, чтобы не допустить сужения проезжей части. Все городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме», – отметил глава города Самары Иван Носков.

По данным департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самары, ежедневно на расчистку выходит более 400 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих. Начиная с 4 января, когда город накрыл снегопад, вывезено уже более 30 тысяч тонн снежных масс.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Самара

