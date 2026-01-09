Более 30 тысяч тонн снега после снегопада вывезено в Самаре

Глава города Самары Иван Носков в рамках рабочего объезда проверил организацию снегоуборочной кампании после трехдневного снегопада. Совместно с первым заместителем Михаилом Малыхиным и главами районов он оценил качество расчистки дорог и тротуаров, а также во дворах и на общественных пространствах – в скверах, в парке Победы и парке им. Ю.А. Гагарина, на самарской набережной.

«Благодаря слаженной работе коммунальных служб в целом город справился с последствиями первых январских снегопадов. Есть отдельные замечания по качеству расчистки тротуаров и работе управляющих компаний, но дороги, основные пешеходные зоны и общественные пространства были расчищены оперативно. Сейчас важнейшая задача — до следующего снегопада максимально вывезти снежные массы, расчистить прилотковую часть дорог, чтобы не допустить сужения проезжей части. Все городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме», – отметил глава города Самары Иван Носков.

По данным департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самары, ежедневно на расчистку выходит более 400 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих. Начиная с 4 января, когда город накрыл снегопад, вывезено уже более 30 тысяч тонн снежных масс.

Фото: пресс-служба администрации Самары