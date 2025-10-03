Более 2500 самарских домов подключили к централизованному водоснабжению по программе «Вода с улицы – в дом»

172

«РКС-Самара» продолжают программу «Вода с улицы – в дом», участники которой подключают частные дома к централизованной системе водоснабжения на персональных условиях. За несколько лет ресурсоснабжающая компания завела воду в 2500 домов. Жители этих домовладений, а их более 5000 человек, больше не ходят за водой с вёдрами, чистая питьевая вода доступна им круглосуточно.

Благодаря этой программе количество водоразборных колонок в городе значительно сократилось. Если в 2018 году в столице региона их было около 1000, то в сентябре 2025 года их осталось 184 штуки. Причём в Красноглинском и Промышленном районах Самары уже нет ни одной колонки. Всем домовладельцам, кто хотел завести воду в дом, «РКС-Самара» такую возможность обеспечили. В других районах продолжается индивидуальная работа с каждым жителем – у всех условия подключения разные.

Напоминаем, что для участия в программе нужно обратиться в производственно-коммерческую службу «РКС-Самара», где специалисты изучат технические условия участка, рассчитают стоимость работ и подберут удобный вариант для каждого абонента.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»