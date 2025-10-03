Я нашел ошибку
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Более 2500 самарских домов подключили к централизованному водоснабжению по программе «Вода с улицы – в дом»

3 октября 2025 14:12
172
Жители этих домовладений, а их более 5000 человек, больше не ходят за водой с вёдрами, чистая питьевая вода доступна им круглосуточно.

«РКС-Самара» продолжают программу «Вода с улицы – в дом», участники которой подключают частные дома к централизованной системе водоснабжения на персональных условиях. За несколько лет ресурсоснабжающая компания завела воду в 2500 домов. Жители этих домовладений, а их более 5000 человек, больше не ходят за водой с вёдрами, чистая питьевая вода доступна им круглосуточно.

Благодаря этой программе количество водоразборных колонок в городе значительно сократилось. Если в 2018 году в столице региона их было около 1000, то в сентябре 2025 года их осталось 184 штуки. Причём в Красноглинском и Промышленном районах Самары уже нет ни одной колонки. Всем домовладельцам, кто хотел завести воду в дом, «РКС-Самара» такую возможность обеспечили. В других районах продолжается индивидуальная работа с каждым жителем – у всех условия подключения разные.

Напоминаем, что для участия в программе нужно обратиться в производственно-коммерческую службу «РКС-Самара», где специалисты изучат технические условия участка, рассчитают стоимость работ и подберут удобный вариант для каждого абонента.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

