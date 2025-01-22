Более 21 тысячи сотрудников «Т Плюс» из 16 регионов страны прошли обучение на базе Самарского учебно-курсового комбината

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Каждый третий сотрудник «Т Плюс» отучился на базе Самарского учебно-курсового комбината (Самарский УКК) в 2024 году. В частности, более 15 тысяч работников компании прошли обучение по обязательным учебным программам, ещё 6 тысяч энергетиков успешно выполнили тренажёрную подготовку на компьютерных симуляторах действующего энергетического оборудования.

Повышать качество подготовки персонала помогают новые тренажёры, поступающие на службу Самарского УКК. В минувшем году новинкой стал симулятор для оперативного персонала цехов автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП). Кроме того, в учебный процесс был включён 3D-тренажёр по выполнению безопасных приёмов работ на высоте.

Самарский учебно-курсовой комбинат является главным центром подготовки рабочих и специалистов «Т Плюс». Его эксперты проводят обучение по 196 программам. Среди основных направлений: охрана труда; промышленная безопасность; экологическая безопасность. Также организовано обучение по основным рабочим профессиям в сфере энергетики и проводятся курсы повышения квалификации специалистов по релейной защите и автоматике.

«Мы постоянно совершенствуем базу своих курсов и тестов, чтобы обеспечить высокое качество обучения энергетиков. Только за прошлый год по запросам профильных департаментов наши эксперты разработали 13 новых электронных курсов и комплекс тестов по 58 должностям в рамках проекта по кадровому резерву», — отметил директор Самарского УКК Иван Агриков.

Также на базе Самарского учебно-курсового комбината с прошлого года начали проводиться конкурсы профессионального мастерства. Так, были организованы состязания дежурных электромонтёров из филиалов «Т Плюс». Кроме того, комбинат принимал участие в организации других корпоративных профсоревнований и готовил участников к состязаниям федерального масштаба. В 2025 году планируется проведение конкурсов «Лучший сварщик», «Лучший химик-лаборант», «Лучший специалист по охране труда» и «Лучший дежурный электромонтёр».