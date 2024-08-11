Без воды в Самаре остались дома на шести улицах

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Утечка на трубе холодного водоснабжения на улице Коммунистической произошла в воскресенье, 11 августа. Коммунальщики устраняют последствия технологического отказа на водоводе диаметром 600 мм.

Бригада рабочих отключила водовод, чтобы провести земляные работы. Ремонт осложнен из-за световых опор на месте утечки. Их планируют временно демонтировать.

Сегодня без холодной воды остались жители домов по адресам:

- ул. Владимирская, 7, 40-46, 54, 56, 58;

- ул. Чернореченская, 16, 16а, 41, 47, 49, 51, 53, 57;

- ул. Коммунистическая, 15;

- пр. Карла Маркса, 8-20 (кроме 14);

- ул. Дачная, 29-37;

- ул. Тухачевского, 30, 40-56.

Бойлеры с питьевой водой будут ждать самарцев на ул. Владимирской, 7 и пр. Карла Маркса, 8.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com