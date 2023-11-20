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За каждый градус, не дотягивающий до нормы, можно вернуть часть платы за ЖКУ.

Батареи должны прогревать комнаты до как минимум 18 градусов. Отклонения от нормативов могут быть только в пределах 3-4 градусов в зависимости от времени суток. Что делать, если их не соблюдают, и могут ли отключить отопление за неуплату, разбиралась «Парламентская газета».

Жестких требований к тому, какой должна быть температура воды в трубах и батареях, нет. Зато есть четкие нормы, на сколько градусов системы отопления должны прогревать сами жилые помещения.

По правилам предоставления коммунальных услуг в квартирах должно быть как минимум 18 градусов, в угловых комнатах — 20. А в районах, где 31-градусный мороз способен держаться пять дней и больше, — не ниже 22 градусов в угловых помещениях и 20 в остальных. Температура может быть чуть выше, но не больше чем на 4 градуса. А ниже — максимум на 3 градуса. Но охлаждение допустимо только ночью, с нуля до пяти часов.

Во всех домах, подключенным к центральным сетям, отопление должно быть круглосуточным и бесперебойным в течение всего отопительного периода. Экстренные перерывы могут быть, но небольшие: максимум 24 часа в месяц, а за один раз — не больше 16 часов при температуре в помещениях от 12 градусов, восьми часов — 10-12 градусов, и четырех — 8-10 градусов. Сам отопительный период должен начинаться, когда на улице уже пять дней держится среднесуточная температура меньше 8 градусов. Но могут приступить к отоплению и раньше — это остается на усмотрение местных властей. Отключить батареи могут опять-таки не раньше чем установится восьмиградусная средняя температура.

Отопление в отличие от других коммунальных услуг не имеют права отключить, если есть задолженность за ЖКУ.

Если в доме не включили отопление, батарея еле теплая или, наоборот, раскалена, нужно позвонить или написать в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, кооператива или товарищества собственников жилья. В регионе могут быть и другие способы сообщить о проблеме. Например, в Москве можно подать заявку по единому телефону +7 (495) 539-53-53, через сервис «Вызов мастера» на mos.ru или мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

Чтобы оставить заявку, понадобится сообщить диспетчеру свои фамилию, имя, отчество и адрес. Оператору тоже нужно назвать свои ФИО, а также номер и время регистрации заявки. Эти данные позволят быть уверенным, что ее зафиксировали. Если о проблеме уже известно, диспетчер должен сказать об этом, а если нет — прислать специалиста для проверки. Тот обязан прийти в течение двух часов, если с заявителем не согласуют другое время.

Проверять температуру будут в самой большой комнате — на высоте одного метра в центре. Но расстояние от наружной стены и батареи должно быть не меньше полуметра. Специалист должен составить акт проверки, указав в нем вердикт — было ли нарушение. Если потребитель с ним не согласится, он вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги. При этом расходы ложатся на исполнителя. Но если нарушение не подтвердится, потребителю придется их возместить.

Если же проверяющий вообще не придет, то акт можно составить и без него. Его должны будут подписать как минимум два жителя дома, а также председатель совета дома, товарищества или кооператива.

С этим актом можно обратиться за перерасчетом в управляющую компанию, пояснила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «А там уже разберутся — если не в порядке инженерные сети внутри дома, за это несет ответственность управляющая компания, если на границе — она предъявит перекрестный иск к ресурсоснабжающей организации», — сказала депутат «Парламентской газете».

В случае, когда в управляющей компании плату за услуги ненадлежащего качества так и не пересчитали, можно подать жалобу в государственную жилищную инспекцию своего региона или прокуратуру, добавила Светлана Разворотнева. Кроме того, холодные батареи — это нарушение прав потребителей, так что недовольные жители вправе обратиться и в Роспотребнадзор.



За каждый час, когда температура выбивалась из норматива, сумму в платежке обязаны снизить на 0,15 процента, умноженных на число градусов отклонения. За каждый лишний час перерыва в отоплении тоже должны уменьшить плату за месяц на 0,15 процента. Вычесть переплату надо будет из следующей платежки.

Помимо неустойки, которую жители могут потребовать от исполнителя, есть административная ответственность за нарушение нормативов. Управляющая компания или поставщик ресурсов может получить штраф 5-10 тысяч рублей, а ее должностное лицо — 0,5-1 тысячу.