Батареи должны прогревать комнаты до как минимум 18 градусов

Я нашел ошибку
Главные новости:
На  «Солидарность Самара Арене» пройдет финал Кубка Губернатора по компьютерному спорту среди студентов
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
В этом году на поддержку областного бизнеса привлечено более 15 миллиардов рублей федеральных средств
Причина- неблагоприятные погодных условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
В регионе введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках автодороги Р-229
Они помогают заботиться о жителях региона с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
В этом году в медучреждения региона поступили 4 внедорожника на базе «LADA Travel»
Правонарушителем оказался житель Тамбовской области.
Сызранские транспортные полицейские изъяли наркотик у пассажира поезда
Специальные профилактические мероприятия и акции, ориентированные на формирование личной культуры безопасности на ж/д переездах, будут проведены на всем полигоне Куйбышевской магистрали.
На Куйбышевской железной дороге стартовал месячник «Внимание, переезд!»
В основном жители губернии не забрали закладные, квитанции и договоры.
Росреестр СО: самарцы забыли забрать более 500 тысяч пакетов документов на недвижимость
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
21 ноября в Самарской области ожидается сильный снег, местами метель, гололедица
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.12
0.17
EUR 96.77
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Батареи должны прогревать комнаты до как минимум 18 градусов

20 ноября 2023 13:57
139
Батареи должны прогревать комнаты до как минимум 18 градусов

За каждый градус, не дотягивающий до нормы, можно вернуть часть платы за ЖКУ.

Батареи должны прогревать комнаты до как минимум 18 градусов. Отклонения от нормативов могут быть только в пределах 3-4 градусов в зависимости от времени суток. Что делать, если их не соблюдают, и могут ли отключить отопление за неуплату, разбиралась «Парламентская газета».
Жестких требований к тому, какой должна быть температура воды в трубах и батареях, нет. Зато есть четкие нормы, на сколько градусов системы отопления должны прогревать сами жилые помещения.

По правилам предоставления коммунальных услуг в квартирах должно быть как минимум 18 градусов, в угловых комнатах — 20. А в районах, где 31-градусный мороз способен держаться пять дней и больше, — не ниже 22 градусов в угловых помещениях и 20 в остальных. Температура может быть чуть выше, но не больше чем на 4 градуса. А ниже — максимум на 3 градуса. Но охлаждение допустимо только ночью, с нуля до пяти часов.

Во всех домах, подключенным к центральным сетям, отопление должно быть круглосуточным и бесперебойным в течение всего отопительного периода. Экстренные перерывы могут быть, но небольшие: максимум 24 часа в месяц, а за один раз — не больше 16 часов при температуре в помещениях от 12 градусов, восьми часов — 10-12 градусов, и четырех — 8-10 градусов. Сам отопительный период должен начинаться, когда на улице уже пять дней держится среднесуточная температура меньше 8 градусов. Но могут приступить к отоплению и раньше — это остается на усмотрение местных властей. Отключить батареи могут опять-таки не раньше чем установится восьмиградусная средняя температура.

Отопление в отличие от других коммунальных услуг не имеют права отключить, если есть задолженность за ЖКУ.
Если в доме не включили отопление, батарея еле теплая или, наоборот, раскалена, нужно позвонить или написать в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, кооператива или товарищества собственников жилья. В регионе могут быть и другие способы сообщить о проблеме. Например, в Москве можно подать заявку по единому телефону +7 (495) 539-53-53, через сервис «Вызов мастера» на mos.ru или мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

Чтобы оставить заявку, понадобится сообщить диспетчеру свои фамилию, имя, отчество и адрес. Оператору тоже нужно назвать свои ФИО, а также номер и время регистрации заявки. Эти данные позволят быть уверенным, что ее зафиксировали. Если о проблеме уже известно, диспетчер должен сказать об этом, а если нет — прислать специалиста для проверки. Тот обязан прийти в течение двух часов, если с заявителем не согласуют другое время.

Проверять температуру будут в самой большой комнате — на высоте одного метра в центре. Но расстояние от наружной стены и батареи должно быть не меньше полуметра. Специалист должен составить акт проверки, указав в нем вердикт — было ли нарушение. Если потребитель с ним не согласится, он вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги. При этом расходы ложатся на исполнителя. Но если нарушение не подтвердится, потребителю придется их возместить.

Если же проверяющий вообще не придет, то акт можно составить и без него. Его должны будут подписать как минимум два жителя дома, а также председатель совета дома, товарищества или кооператива.

С этим актом можно обратиться за перерасчетом в управляющую компанию, пояснила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «А там уже разберутся — если не в порядке инженерные сети внутри дома, за это несет ответственность управляющая компания, если на границе — она предъявит перекрестный иск к ресурсоснабжающей организации», — сказала депутат «Парламентской газете». 

В случае, когда в управляющей компании плату за услуги ненадлежащего качества так и не пересчитали, можно подать жалобу в государственную жилищную инспекцию своего региона или прокуратуру, добавила Светлана Разворотнева. Кроме того, холодные батареи — это нарушение прав потребителей, так что недовольные жители вправе обратиться и в Роспотребнадзор.


За каждый час, когда температура выбивалась из норматива, сумму в платежке обязаны снизить на 0,15 процента, умноженных на число градусов отклонения. За каждый лишний час перерыва в отоплении тоже должны уменьшить плату за месяц на 0,15 процента. Вычесть переплату надо будет из следующей платежки.

Помимо неустойки, которую жители могут потребовать от исполнителя, есть административная ответственность за нарушение нормативов. Управляющая компания или поставщик ресурсов может получить штраф 5-10 тысяч рублей, а ее должностное лицо — 0,5-1 тысячу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
132
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
194
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
184
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
20 ноября 2023  09:36
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
183
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
467
Весь список