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Автопарк «Т Плюс» в Самарской области пополнился новой техникой

6 ноября 2024 17:14
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В числе новых поступлений в автопарк – легковые и бортовые автомобили, трактор и автогидроподъёмники.

АО «ЮНИС» (входит в Группу «Т Плюс») приобрело семь единиц автотранспорта для производственных подразделений в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани и Ульяновске в 2024 году. В числе новых поступлений в автопарк – легковые и бортовые автомобили, трактор и автогидроподъёмники. Они помогут специалистам «Т Плюс» эффективнее проводить ремонты на энергообъектах Самарской и Ульяновской областей.

В частности, для сопровождения работ на теплосетевых коммуникациях Тольятти закуплен трактор «Беларус МТЗ – 82.1», а в Самаре и Новокуйбышевске на службу энергетикам поступили машины для перевозки персонала и автовышки для проведения работ на высоте на территории ТЭЦ, ГРЭС и котельных.

«Мы регулярно обновляем автопарк производственных предприятий. Так, в прошлом году для нужд филиала было получено 16 единиц специальной техники. В приоритете закупка транспортных средств, которые необходимы энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей. Наличие широкого перечня автомашин позволяет быстро и качественно выполнять ремонт и техперевооружение систем теплоснабжения», – отметил директор Волжского филиала АО «ЮНИС» Олег Добровольский.

Напомним, что АО «ЮНИС» обеспечивает качественное выполнение автотранспортных перевозок, грузоподъёмных и дорожно–строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы «Т Плюс» в Самарской и Ульяновской областях. В его штате трудится 706 сотрудников, а автопарк насчитывает более 580 единиц техники.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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