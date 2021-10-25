Аварийные бригады «РКС-Самара» работают в круглосуточном режиме без выходных и праздников 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представитель Самарской области Максим Прохоров завоевал золотую медаль.
В Мурманске завершился Кубок России по пауэрлифтингу
 В соревнованиях приняли участие свыше 150 сильнейших спортсменов из 12 стран.
Спортсменки Самарской области завоевали две медали на Кубке Европы по сумо
Бубнов  участвовал в оформлении станций метро "Пушкинская" и "Печатники" Московского метрополитена.
Заслуженный художник РФ Василий Бубнов утонул в бассейне одного из фитнес-центров в Москве
Эпидемиологическая ситуация в области остается неблагополучной и крайне напряженной. Контроль соблюдения ограничительных мер – это главное.
Виктор Кудряшов провел заседание оперштаба СО
"Сейчас у него заживают раны. Его жизни ничего не угрожает".
Боксер Иван Медведев, получивший серьезные травмы во время схватки с медведем, пришел в сознание
Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.
На "Оскар" от России выдвинут фильм режиссера Киры Коваленко  "Разжимая кулаки"
Чаще всего люди заливают картофель холодной водой.
Многие допускают "вопиющую" ошибку при варке картофеля
Национальная команда сыграет против Кипра и сборной Хорватии.
Футболисты "Крыльев Советов" Роман Ежов и Иван Сергеев попали в расширенный состав сборной России
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.13
-0.73
EUR 81.74
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Аварийные бригады «РКС-Самара» работают в круглосуточном режиме без выходных и праздников 

25 октября 2021 15:40
384
Режим водоснабжения города Самары подвергся значительным изменениям из-за многократных повреждений основных подающих водоводов, идущих от НФС-1.

Режим водоснабжения города Самары подвергся значительным изменениям из-за многократных повреждений основных подающих водоводов, идущих от НФС-1, при строительстве дорожной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Насосно-фильтровальная станция №1 обеспечивает холодной водой до 70% населения столицы региона. От станции в разные района города идут водоводы диаметром 1000, 1200, 1400 мм, от которых отходят меньшие водопроводные линии. Именно эти основные подающие водоводы несколько раз были значительно повреждены. 

Нагрузка на водопроводные сети из-за отключений, переключений и временной остановки агрегатов для проведения аварийно-восстановительных работ значительно возросла. Каждое включение провоцирует гидроудар, за которым неминуемо следуют  технологические сбои и утечки. 

Для улучшения ситуации «РКС-Самара» перевели аварийно-восстановительные бригады на трёхсменный режим работы. Теперь технологические сбои на сетях водоснабжения устраняются в круглосуточном режиме. На сегодняшний момент крупные строительные работы в месте прохождения водоводов завершены, и к концу осени ситуация будет стабилизирована. 

Стоит отметить, что основной упор ресурсоснабжающее предприятие делает на то, чтобы все самарцы были с водой. Несмотря на увеличение технологических отказов и сроков их устранения, количество абонентов, временно остающихся без воды, больше не стало. Этого удаётся добиться за счёт технологических переключений и изменений в организации работы подразделений «РКС-Самара». 

 

Фото:   «РКС-Самара»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
И снова почти плюс сотня: 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
25 октября 2021  14:02
И снова почти плюс сотня: 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
378
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
25 октября 2021  13:56
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
809
В самарских маршрутках хотят поднять цены на проезд
25 октября 2021  10:59
В самарских маршрутках хотят поднять цены на проезд
443
Как в Самарской области будут работать МФЦ при введенных ограничениях
24 октября 2021  13:00
Как в Самарской области будут работать МФЦ при введенных ограничениях
801
Сразу на 100 больше: еще 1 093 жителя Самарской области заболели коронавирусом
24 октября 2021  12:33
Сразу на 100 больше: еще 1 093 жителя Самарской области заболели коронавирусом
828
Весь список