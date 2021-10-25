Аварийные бригады «РКС-Самара» работают в круглосуточном режиме без выходных и праздников 

384

Режим водоснабжения города Самары подвергся значительным изменениям из-за многократных повреждений основных подающих водоводов, идущих от НФС-1, при строительстве дорожной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Насосно-фильтровальная станция №1 обеспечивает холодной водой до 70% населения столицы региона. От станции в разные района города идут водоводы диаметром 1000, 1200, 1400 мм, от которых отходят меньшие водопроводные линии. Именно эти основные подающие водоводы несколько раз были значительно повреждены.

Нагрузка на водопроводные сети из-за отключений, переключений и временной остановки агрегатов для проведения аварийно-восстановительных работ значительно возросла. Каждое включение провоцирует гидроудар, за которым неминуемо следуют технологические сбои и утечки.

Для улучшения ситуации «РКС-Самара» перевели аварийно-восстановительные бригады на трёхсменный режим работы. Теперь технологические сбои на сетях водоснабжения устраняются в круглосуточном режиме. На сегодняшний момент крупные строительные работы в месте прохождения водоводов завершены, и к концу осени ситуация будет стабилизирована.

Стоит отметить, что основной упор ресурсоснабжающее предприятие делает на то, чтобы все самарцы были с водой. Несмотря на увеличение технологических отказов и сроков их устранения, количество абонентов, временно остающихся без воды, больше не стало. Этого удаётся добиться за счёт технологических переключений и изменений в организации работы подразделений «РКС-Самара».

Фото: «РКС-Самара»