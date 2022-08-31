50 обслуживающих организаций региона подали заявки на участие в традиционной акции «ЭнергосбыТ Плюс»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершает прием заявок на участие в акции «Лучшая жилищная организация». В этом году за призовые места поборются 50 управляющих компаний и товариществ собственников жилья из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, что акция «Лучшая жилищная организация» в Самарской области проходит четвертый год подряд. Ее участниками могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». Заявки принимались с 1 июля по 31 августа 2022 года.

Теперь комиссия из числа экспертов энергокомпании оценит конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. К слову, с графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

«В нашем регионе работает большое число добросовестных обслуживающих организаций. Данная акция позволяет нам отметить лучших клиентов из числа этих юридических лиц», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

По ее акции будут определены 10 лучших УК и ТСЖ, которые получат сертификаты на новогоднее оформление двора или придомовой территории. Подведение итогов и награждение победителей акции «Лучшая жилищная организация» традиционно состоится в декабре 2022 года.