36 тысячам клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»   необходимо выполнить поверку приборов учета горячей воды

113

Более 36 тысячам жителей Самарской области из числа клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» требуется произвести поверку или замену приборов учета горячей воды. Если этого не сделано своевременно, в первые три месяца начисления будут производиться на основе среднемесячного потребления, а затем - по нормативу, исходя из количества проживающих лиц.

Выполнить поверку прибора учета можно в любой компании, аккредитованной Росстандартом. Затем необходимо направить копии полученных документов (или их фото) в энергокомпанию через Личный кабинет или через форму «Обратная связь» на сайте https://samara.esplus.ru/feedback/. В случае продления срока поверки необходимо предоставить соответствующее свидетельство, а в случае замены - паспорт прибора учета и акт ввода в эксплуатацию.

«Обращаем внимание клиентов, что от своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции. В этой связи важно помнить, что у каждого прибора учета есть свой срок корректной работы. Данные счетчиков, по которым просрочена поверка, не смогут быть учтены при расчете потребленных услуг», – рассказала руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.