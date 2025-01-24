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25 января начнется ремонт водопроводной линии на улице Победы

24 января 2025 19:47
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Ремонт начнется с 09:00 25 января и продлится до 20:00 28 января 2025 года. 

В Самаре проведут ремонт водопроводной линии диаметром 300 мм, проходящей возле дома № 97 по улице Победы. Работы выполнят специалисты «РКС-Самара». 

Ремонт начнется с 09:00 25 января и продлится до 20:00 28 января 2025 года. В связи с этим частично ограничат движение транспорта по участку улицы Победы – от улицы Ново-Вокзальной до переулка Штамповщиков, по направлению «из города». Для проезда в этом направлении оставят свободными до полутора полос автодороги. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать свои маршруты следования.

Изменения в работе общественного транспорта пока не планируются. В случае внесения коррективов в схемы информация будет размещена дополнительно.

Технические условия участка таковы, что на время работ в близлежащих домах возможны кратковременные отключения холодного водоснабжения. В период восстановительных работ холодной воды не будет в домах по следующим адресам: улица Победы, 95а, 95б, 97а, 97б, 98б, 99а. Ресурсоснабжающая организация рекомендует жителям заранее запастись водой для бытовых нужд. При необходимости будет рассмотрена возможность подачи бойлера с привозной водой.

Ресурсное предприятие приносит извинения за неудобства, связанные с проведением работ для устранения повреждения на водопроводной линии.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: РКС-Самара Самара

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