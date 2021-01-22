2000 самарцев могут в феврале остаться без света

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К концу 2020 года задолженность самарцев за полученную электроэнергию превысила 400 млн руб.

1 января 2021 года истек срок действия временного моратория на отключение электроэнергии за долги, введенного Постановлением Правительства от 02.04.2020 № 424. В связи с этим АО «Самарагорэнергосбыт» разослало 2000 извещений наиболее крупным неплательщикам-жителям Самары о необходимости срочной оплаты задолженности для предотвращения приостановки энергоснабжения в феврале.

Обязанностями АО «СамГЭС» как гарантирующего поставщика электроэнергии является не только электроснабжение потребителей, но и контроль за своевременной оплатой энергии. Согласно российскому законодательству, неплательщик уведомляется о возможном введении ограничения, если долг не будет погашен в течение 20 дней с момента получения уведомления. Обычно после получения такого уведомления основная часть должников оплачивает свои счета. В случае подтвержденного наличия сложных жизненных обстоятельств неплательщики могут заключить с АО «Самарагорэнергосбыт» соглашение о реструктуризации задолженности или оформить онлайн рассрочку в личном кабинете на сайте samges.ru. Если этого не происходит, то гарантирующий поставщик вынужден начать процедуру приостановки поставки электроэнергии до момента возобновления ее оплаты.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Самаре призывает всех неплательщиков в кратчайшие сроки погасить свою задолженность за потребленное электричество. Самарагорэнергосбыт не заинтересован во введении ограничений, но и не имеет возможности поставлять электроэнергию потребителям без оплаты.

Оплату энергии можно осуществить в личном кабинете на сайте samges.ru, мобильном приложении (доступно для скачивания в Google Play и App Store) или через Интернет-ресурсы и отделения банков-партнеров.