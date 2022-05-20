20 мая – день Волги. Сохранить её чистой – задача всероссийского масштаба.

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Волга – жизненно важный объект для Самары и других регионов, которые расположены на ее берегах. Именно волжская очищенная вода поступает в городской водопровод подавляющего большинства самарцев. 20 мая – в день Волги – самое время напомнить о важности этой реки в жизни большого города.

«РКС-Самара» добывает, подготавливает и поставляет в городскую распределительную сеть воду из Волги, принимает стоки миллионного города, очищает их и возвращает обратно в реку. Сохранить ее чистой – одна из главных задач компании.

Чтобы повысить качество очистки стоков, с 2013 года «РКС-Самара» проводит большую работу по модернизации канализационных очистных сооружений города. А в 2019 году, с заключением концессионного соглашения между ресурсоснабжающим предприятием, правительством Самарской области и городской администрацией, этой работе придали новый импульс.

Работу высоко оценили эксперты отрасли, и следующие этапы по модернизации ГОКС были включены в федеральную программу «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

В 2021 году «РКС-Самара» на Городских очистных канализацонных сооружениях провели часть реконструкции: построли буферный резервуар и сооружения системы удаления сырого осадка избыточного ила, а также здание механических решёток и песковых бункеров.

В настоящее время ведётся реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов. Также начался третий этап – реконструкция аэротенков – огромных резервуаров, где идёт биологическая очистка стоков. Запланированы работы на пяти аэротенках из двенадцати, три уже обновили во время первого этапа реконструкции, которая началась в 2013 году.

Все эти работы значительно повысят качество очистки и надежность экологического барьера, который создает «РКС-Самара» между миллионным городом и Волгой.