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20 мая – день Волги. Сохранить её чистой – задача всероссийского масштаба.

20 мая 2022 10:52
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20 мая – день Волги. Сохранить её чистой – задача всероссийского масштаба.

Волга – жизненно важный объект для Самары и других регионов, которые расположены на ее берегах. Именно волжская очищенная вода поступает в городской водопровод подавляющего большинства самарцев. 20 мая – в день Волги – самое время напомнить о важности этой реки в жизни большого города. 

«РКС-Самара» добывает, подготавливает и поставляет в городскую распределительную сеть воду из Волги, принимает стоки миллионного города, очищает их и возвращает обратно в реку. Сохранить ее чистой – одна из главных задач компании. 

Чтобы повысить качество очистки стоков, с 2013 года «РКС-Самара» проводит большую работу по модернизации канализационных очистных сооружений города. А в 2019 году, с заключением концессионного соглашения между ресурсоснабжающим предприятием, правительством Самарской области и городской администрацией, этой работе придали новый импульс. 

Работу высоко оценили эксперты отрасли, и следующие этапы по модернизации ГОКС были включены в федеральную программу «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». 

В 2021 году «РКС-Самара» на Городских очистных канализацонных сооружениях провели часть реконструкции: построли буферный резервуар и сооружения системы удаления сырого осадка избыточного ила, а также здание механических решёток и песковых бункеров. 

В настоящее время ведётся реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов. Также начался третий этап – реконструкция аэротенков – огромных резервуаров, где идёт биологическая очистка стоков. Запланированы работы на пяти аэротенках из двенадцати, три уже обновили во время первого этапа реконструкции, которая началась в 2013 году. 

Все эти работы значительно повысят качество очистки и надежность экологического барьера, который создает «РКС-Самара» между миллионным городом и Волгой.

 

Теги: РКС-Самара

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