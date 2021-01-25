2 252 звонка с сообщением об открытых колодцах поступило в «РКС-Самара» в 2020 году

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В 2020 году в центральную диспетчерскую службу «РКС-Самара» поступило 2 252 звонка об открытых люках.

В 2019 году заявок было меньше – 1 593 звонка. По каждому адресу выезжали специалисты, обследовали, ремонтировали колодцы, закрывали крышки люков. 341 сообщение касалось коммуникаций, не относящихся к системе водоснабжения и водоотведения. Информация о них передавалась в профильные службы организаций, которым принадлежат эти колодцы.

Всего за прошедший год «РКС-Самара» заменили 1 380 сломанных или украденных крышек люков водопроводных и канализационных колодцев, потратив на это более 8 миллионов рублей.

Просим жителей города обратить внимание:

• На люки опасно наступать или ставить автомобиль.

• Рядом с люком запрещено размещать детские и спортивные площадки.

• Кража крышек люка может привести к трагическим последствиям.

• Кража крышки люка является уголовным преступлением.

Если вы стали свидетелем кражи или увидели открытый колодец, сообщите об этом по телефону диспетчерской службы «РКС-Самара» 334-75-12 или через сервис «Водный сигнал» на сайте https://samcomsys.ru/appeals. Будьте бдительны! Берегите свое здоровье и жизнь и защитите близких. Предотвращая кражу канализационного люка или сообщая о ней, вы можете спасти чью-то жизнь!



