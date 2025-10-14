14 октября - день рождения самарского водопровода!

117

14 октября исполнилось 139 лет с момента запуска самарского водопровода. Этот день считается днём рождения систем централизованного водоснабжения города.

Первая водопроводная линия была введена в эксплуатацию 1 октября 1886 года (по старому стилю). Её открытие стало важным событием для Самары. На торжестве присутствовали представители власти, почётные жители – весь городской бомонд. Это был настоящий праздник для города.

Главной задачей нового водопровода было обеспечение пожарной безопасности. Протяжённость сети составляла 27,7 километра, на ней располагалось 247 пожарных кранов. Вода подавалась из подземных источников под дном Волги в районе Ульяновского спуска — отсюда и название исторического места «На Дне».

Сегодня самарский водопровод обеспечивает качественной питьевой водой миллионный город. Вода забирается из Волги, проходит многоступенчатую очистку и подаётся потребителям через современные инженерные системы. Для этого работает почти двухтысячный коллектив «РКС-Самара», который обслуживает более 1730 км водопроводных сетей, 190 насосных станций подкачки, более 26 тысяч задвижек и 25 тысяч водопроводных колодцев.

Самарский водопровод – часть истории и символ развития города. Мы гордимся своей профессией и трудом, который ежедневно даёт людям ценный ресурс — чистую воду. Поздравляем коллег и всех самарцев с праздником!