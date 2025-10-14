Я нашел ошибку
Главные новости:
В ГД предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн
В ГД предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн
Проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна для 8 из 10 компаний
Проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна для 8 из 10 компаний
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
14 октября - день рождения самарского водопровода!

14 октября 2025 11:00
14 октября - день рождения самарского водопровода!

14 октября исполнилось 139 лет с момента запуска самарского водопровода. Этот день считается днём рождения систем централизованного водоснабжения города.

Первая водопроводная линия была введена в эксплуатацию 1 октября 1886 года (по старому стилю). Её открытие стало важным событием для Самары. На торжестве присутствовали представители власти, почётные жители – весь городской бомонд. Это был настоящий праздник для города.

Главной задачей нового водопровода было обеспечение пожарной безопасности. Протяжённость сети составляла 27,7 километра, на ней располагалось 247 пожарных кранов. Вода подавалась из подземных источников под дном Волги в районе Ульяновского спуска — отсюда и название исторического места «На Дне».

Сегодня самарский водопровод обеспечивает качественной питьевой водой миллионный город. Вода забирается из Волги, проходит многоступенчатую очистку и подаётся потребителям через современные инженерные системы. Для этого работает почти двухтысячный коллектив «РКС-Самара», который обслуживает более 1730 км водопроводных сетей, 190 насосных станций подкачки, более 26 тысяч задвижек и 25 тысяч водопроводных колодцев.

Самарский водопровод – часть истории и символ развития города. Мы гордимся своей профессией и трудом, который ежедневно даёт людям ценный ресурс — чистую воду. Поздравляем коллег и всех самарцев с праздником!

 

Новости по теме
Когда в унитаз и раковину постоянно сбрасываются обычные бытовые отходы, это приводит к закупориванию труб.
13 октября 2025, 14:54
За неделю бригады «РКС-Самара»  устранили 117 «яблочных» засоров
Когда в унитаз и раковину постоянно сбрасываются обычные бытовые отходы, это приводит к закупориванию труб. ЖКХ
Работы запланированы уже в эти выходные.
10 октября 2025, 15:47
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах
Работы запланированы уже в эти выходные. ЖКХ
С октября 2025 года «РКС-Самара» вновь начисляют пени за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения
10 октября 2025, 11:46
С октября 2025 года «РКС-Самара» вновь начисляют пени за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения
Почти 5 млн рублей пеней может начислить «РКС-Самара» абонентам-должникам по результатам октября. ЖКХ
В центре внимания
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
