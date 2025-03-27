Врач развеяла мифы о необходимом организму количестве воды

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Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала, сколько в день нужно пить воды и как понять, что ее достаточно, пишут "Известия". Об этом она заявила 27 марта в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, индивидуальный подход в данном вопросе будет более точным. В рамках него необходимо рассчитывать потребность в воде, которая зависит от роста, веса, климата, уровня физической активности, рациона и состояния здоровья.

Хайкина заявила, что рекомендация, согласно которой каждому следует пить по 2 л воды в день, основана на старых исследованиях и не работает. Она отметила, что на сегодняшний день ученые отошли от этой цифры и пришли к выводу, что потребность в воде у каждого человека разная.

Эксперт напомнила, что раньше была универсальная формула — 30 или 40 мл на 1 кг веса. Согласно формуле, человек весом 70 кг должен был пить 2,1–2,8 л жидкости. Но, она не работает, если человек, весит, например, 100 кг.

«Данная формула не работает, так как она не учитывает различные факторы. Например, состав тела. У двух разных людей весом в 100 кг потребности воды будут разные. И зависеть они будут от количества жировой ткани. Если у человека больше жировой массы, его потребность в воде будет ниже, чем у атлета того же веса, так как мышцы содержат больше воды, чем жир», — продолжила врач.

Кроме того, она указала, что последние исследования показали, что напитки с кофеином обладают мягким мочегонным эффектом и не вызывают обезвоживание. При этом они засчитываются в общий баланс потребления жидкости. А вот алкоголь, по ее словам, действительно способствует потере воды. В связи с этим она рекомендовала после застолья выпить дополнительно 1–2 стакана воды.

Хайкина считает, что организм знает, сколько воды нужно, и поэтому посылает сигнал о жажде. При этом она развенчала миф, что жажда говорит о начале обезвоживания и пить нужно до того, как появится ощущение сухости во рту. Исключение составляют пожилые люди и дети, поскольку у данных категорий механизм жажды работает не так эффективно.

Также специалист рекомендовала ориентироваться на простые сигналы организма. Если цвет мочи — светло-желтый или соломенный, то это говорит о нормальном уровне гидратации, если моча темная — воды недостаточно. При этом при нехватке воды в организме появляются вялость, головные боли и трудности с вниманием и концентрацией. Также сухость губ, трещинки и шелушение на коже могут говорить о недостатке жидкости.

«Но главное правило — слушать себя. Если не хочется пить, не заставляйте себя, а если чувствуете жажду — не игнорируйте ее», — подчеркнула врач-эндокринолог.

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