Врач-офтальмолог больницы Ерошевского рассказала о влиянии эндокринных заболеваний на зрение

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Заведующая офтальмоэндокринологическим консультативно-диагностическим отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, врач-офтальмолог, к. м. н. Альфия Исхакова:



«Наиболее распространенные глазные проявления эндокринных заболеваний — это диабетическая ретинопатия и эндокринная офтальмопатия. Важно своевременно выявлять офтальмологические проявления сахарного диабета, патологии щитовидной железы и других эндокринных расстройств, чтобы обеспечить раннюю диагностику и успешное лечение,предотвращая возможные осложнения.



При сахарном диабете также чаще всего наблюдаются воспалительные процессы в области глаз, такие как ксантелазмы и воспаления век и конъюнктивы. Наиболее подвержена изменениям сетчатка глаза.



Основные факторы риска развития диабетической ретинопатии:



длительность заболевания

высокий уровень глюкозы в крови

избыточный вес

наличие артериальной гипертензии и других сосудистых изменений, что приводит к повреждению сосудов сетчатки и отеку ее центральной части.



Отсутствие комплексного лечения сахарного диабета и несоблюдение регулярных офтальмологических осмотров могут привести к неблагоприятным исходам: кровоизлиянию внутрь глаза, тракционной отслойки сетчатки с последующей потерей зрения.



Еще одним серьезным заболеванием при

эндокринных нарушениях является эндокринная офтальмопатия — прогрессирующее аутоиммунное заболевание, связанное с патологией щитовидной железы, которое может возникать даже при нормальных уровнях тиреоидных гормонов.



Основные симптомы включают:

- экзофтальм (выпячивание глазных яблок)

- двоение в глазах

- отек век и ретробульбарной сетчатки, синдром «сухого глаза».

В тяжелых случаях заболевание может привести к потере зрения.



Для диагностики эндокринной офтальмопатии требуется комплексное офтальмологическое обследование, а также исследование состояния иммунной системы. Лечение включает медикаментозную, лучевую терапию и хирургические вмешательства.



Помните: эффективное лечение глазных заболеваний при эндокринных расстройствах требует междисциплинарного подхода с участием врачей-эндокринологов, офтальмологов и других специалистов. Регулярные офтальмологические осмотры помогут снизить риск осложнений, связанных с глазными проявлениями эндокринных заболеваний. Заботьтесь о своем здоровье и не забывайте о важности профилактики".

Фото: минздрав СО