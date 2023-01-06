Врач: чем опасно переохлаждение и как его избежать

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова о том, чем опасно переохлаждение и как его избежать:
- Зимой одевайтесь на прогулку особенно тщательно:
Одежда и обувь не должны быть тесными, что обеспечит формирование воздушной прослойки между тканью и телом. Именно она поможет удержать тепло;
Обувь всегда должна быть немного свободной и сухой;
Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков;
Перед прогулкой рекомендуется поесть, это даст энергию.
Если мы промочим ноги или выйдем на улицу с мокрыми волосами, то увеличим испарение влаги, а значит и потерю тепла, которое организму при низких температурах крайне необходимо. Это может привести к развитию простуды.
При переохлаждении на первых этапах организм максимально адаптируется к условиям снижения температуры, тело старается выработать максимальное количество тепла.
Когда человек пребывает в состоянии переохлаждения длительное время, резервные силы организма могут истощиться, будет развиваться обморожение.
Если вы почувствовали, что ваши руки или ноги начали замерзать, начните их разминать, это поможет улучшить кровоток и быстрее согреться.
Если обморожение произошло, ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, открытый огонь.
Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.
Своевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью при подозрении на обморожение способствует снижению тяжести последствий.
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