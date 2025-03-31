В Шигонском районе модернизируют медицинские объекты

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Благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году в Шигонском районе запланирован капитальный ремонт нескольких объектов здравоохранения. Теперь порядка 16000 местных жителей смогут получать необходимую медицинскую помощь в современных условиях.

В середине апреля начнется капитальный ремонт двух офисов врачей общей практики в посёлке Береговой и станции Бичевной. Внутренние работы включают обновление стен, потолков и полов. На время ремонта медицинская помощь пациенты будут получать в передвижном фельдшерско-акушерском пункте, оснащенным гинекологическим креслом для осмотра женщин, аппаратом ЭКГ и лабораторией с возможностью проведения экспресс-тестов.

Также идёт масштабное обновление поликлиники. Ремонтные работы пройдут в несколько этапов и будут проводиться на каждом этаже. На время капитального ремонта прием пациентов будет организован в административной части здания. Это позволит минимизировать неудобства для жителей.

«Модернизация первичного звена затронет и терапевтическое отделение Шигонский центральной районной больницы. На период проведения работ прием пациентов будет перенесен в другие отделения медучреждения, что обеспечит непрерывность оказания медицинской помощи. После их завершения жители района смогут получать необходимую медицинскую помощь в современных и комфортных условиях», — отметил главный врач районной больницы Александр Суханов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. В этом году будет проведен капитальный ремонт 132 объекта здравоохранения в рамках национального проекта и за счет средств областного бюджета.

Фото: минздрав СО