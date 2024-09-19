В Самарской области ежедневно порядка двух тысяч человек заболевают ОРВИ и около 400 - COVID-19мм

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В Самарской области регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Каждый день врачи регистрируют порядка двух тысяч пациентов с ОРВИ и 400 человек с коронавирусом. В лечебных учреждениях сейчас абсолютно всех пациентов тестируют на два вида инфекции – грипп и COVID-19. Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По словам главы регионального минздрава, прививочная кампания против гриппа в этом году развернулась раньше обычного.

«За счет заблаговременной большой закупки доз вакцины от гриппа мы начали кампанию в первой декаде августа, - отметил Армен Бенян. – План у нас большой, мы планируем охватить 60% населения. Это более 1 млн 800 тысяч человек. И задача – сделать это опережающими темпами. Как можно больше людей провакцинировать до того, как волны эпидподъема достигнут своего пика. Как правило, это приходится на вторую половину октября и продолжается весь ноябрь. Важно сделать прививку, чтобы избежать тяжелых форм заболеваний».

Грипп – это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывает риск развития пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Многолетняя статистика показывает, что этот риск выше в 20 раз у тех, кто от прививки отказался. Вакцина не дает стопроцентной защиты от вируса, так как он очень быстро распространяется, но может обезопасить человека от тяжелого течения болезни. Наличие антител в организме позволяет быстро справиться с вирусом.

Особенно рекомендуется сделать прививку от гриппа людям в зоне риска: имеющим хронические заболевания, пожилым и детям.

«В настоящее время вакцина есть во всех поликлиниках Самарской области, - рассказал Армен Бенян. - Более 137 кабинетов для вакцинации, 97 мобильных бригад для тех, кому сложно прийти. Мы готовы приехать и сделать вакцину на дому. На сайте минздрава есть интерактивная карта со всеми пунктами вакцинации, где указано сколько доз, какой вакцины, режимы работы».

Кроме этого, сейчас проходит прививочная кампания и против COVID-19. Но, если во время пандемии вакцинация охватывала большинство взрослого населения, сейчас показания к вакцинации сузились. Прививка рекомендована тем, кто находится в зоне риска тяжелого течения коронавируса. Решение принимает врач индивидуально по каждому пациенту. В целом, охват вакцинацией от ковида – 80 тысяч человек в течение года.

Помимо вакцинации важно предпринимать и другие меры профилактики инфекционных заболеваний: ношение масок в местах скопления людей, правила гигиены, соблюдение социальной дистанции.

Фото: ЦУР СО