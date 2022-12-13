В Самаре на карантин начали отправлять детей целыми классами

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В Самаре на карантин начали отправлять детей классами. Такое решение принимает администрация школы, когда заболеваемость достигает предела.

Так, родители 3А школы №127 во вторник, 13 декабря, получили сообщение в мессенждере с просьбой не приводить детей на занятия, пишет ГТРК Самара.

Закрывают в основном младшие классы: учащиеся подвержены ударам гриппа достаточно сильно. Известно, что ушел на карантин не один классах в школах поселка Управленческий. О том как развиваются вирусные заболевания у детей, в региональном эфире на канале Россия-24 рассказала Наталья Короткова, заместитель главного врача СОКБ им. В.Д. Середавина по педиатрии, врач-педиатр высшей квалификационной категории. По словам доктора, сейчас много тяжело болеющих детей. Они чаще подхватывают инфекцию, встречаются осложнения. Эксперт также дает рекомендации, как уберечься от "злой" инфекции.

Уход на карантин объясняется высокой заболеваемостью. О возможности принятия такого решения администрацией школы ранее уже сообщалось. Санитарные врачи зафиксировали значительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Самарской области. В среднем по всем возрастным группам подъём произошёл на 6,1%, отдельно выделяются школьники — по ним Роспотребнадзор сделал новые рекомендации.

Тем временем Самарская область приближается к пику заболеваемости вирусными инфекциями. ГРИПП, ОРВИ и Коронавирус орудуют одновременно. По словам врачей, человек вряд ли заболеет сразу тремя вирусными инфекциями. Но надо быть готовыми к тому, что можно переболеть сначала, например, гриппом, а потом подхватить коронавирус. Этот сезон, как говорят медики, сложный с эпидемиологической точки зрения.

Во вторник, 13 декабря, самарская школа №91 перешла на дистанционное обучение. Соответствующий приказ за подписью руководителя образовательного учреждения опубликован на официальном сайте.